С 1 мая между Чебоксарами и Новочебоксарском перестанут ходить три маршрутки
Выяснилось, что свидетельства на них были выданы незаконно - без торгов
В Минтрансе региона пообещали, что оставшиеся между городами автобусы будут ходить чаще.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 мая Минтранспорта Чувашии прекратит работу трех маршруток - №226, 270Э и 337. Они курсируют между Чебоксарами и Новочебоксарском.
Дело в том, что свидетельства на данные маршруты перевозчикам были выданы незаконно - без торгов. Остановить их работу предписала Антимонопольная служба республики и постановил Первый арбитражный апелляционный суд Арбитражного суда Волго-Вятского округа.
В Минтранспорта Чувашии пообещали, что оставшиеся на данных маршрутах микроавтобусы будут ходить чаще.
ИСТОЧНИК KP.RU