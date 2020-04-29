2020-04-29T17:49:09+03:00
Общество

С 1 мая между Чебоксарами и Новочебоксарском перестанут ходить три маршрутки

Выяснилось, что свидетельства на них были выданы незаконно - без торгов
Алина ГАБДУЛИНА
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В Минтрансе региона пообещали, что оставшиеся между городами автобусы будут ходить чаще.В Минтрансе региона пообещали, что оставшиеся между городами автобусы будут ходить чаще.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 мая Минтранспорта Чувашии прекратит работу трех маршруток - №226, 270Э и 337. Они курсируют между Чебоксарами и Новочебоксарском.

Дело в том, что свидетельства на данные маршруты перевозчикам были выданы незаконно - без торгов. Остановить их работу предписала Антимонопольная служба республики и постановил Первый арбитражный апелляционный суд Арбитражного суда Волго-Вятского округа.

В Минтранспорта Чувашии пообещали, что оставшиеся на данных маршрутах микроавтобусы будут ходить чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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