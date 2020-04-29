В Казани трех участников ОПФ "Квартала" задержали за вымогательство
Трех членов организованного преступного формирования "Квартала" задержали сотрудники МВД и Росгвардии Татарстана. Парней заподозрили в вымогательстве денег у автовладельцев.
По версии следствия, на парковке, расположенной на улице Маршала Чуйкова в Казани, молодые люди требовали деньги с жителей домов, которые оставляли свои автомобили на придворовых территориях. Тем, кто отказывался платить, уродовали машины: повреждали кузов, прокалывали колеса, разбивали стекла, отрывали зеркала заднего вида.
Подозреваемых в возрасте от 19 до 23 лет задержали одновременно в различных частях Казани и Зеленодольского района Татарстана. Свою вину злоумышленники признали, но лишь частично.
- По выявленным фактам незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". В отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, - сообщили в МВД Татарстана. - Проводятся целенаправленные мероприятия по установлению всех потерпевших от преступной деятельности фигурантов, а также по пресечению иных незаконных автостоянок в Казани, где осуществляются поборы.
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Если вы пострадали от рук задержанных или стали свидетелем их противоправных действий, обращайтесь по телефону (843) 291-20-71.
В Казани трех участников ОПФ "Квартала" задержали за вымогательство.МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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