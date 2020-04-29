2020-04-29T10:56:22+03:00
Экономика

Private Banking ВТБ усиливает онлайн-коммуникацию с VIP-клиентами

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Private Banking ВТБ организует серию бизнес-диалогов для VIP-клиентов в формате закрытых онлайн-конференций, в ходе которых обсуждаются самые актуальные темы по управлению активами и инвестированию средств в период пандемии и падения цен на нефть.

Первое мероприятие объединило около 30% VIP-клиентов и сфокусировалось на прогнозах мировых индексов, рекомендациях по валютной структуре портфеля и инвестиционных инструментах от группы ВТБ. Вторая встреча пройдёт сегодня. Закрытая онлайн-конференция будет посвящена обсуждению актуальных инвестиционных тем: влиянию пандемии, ситуации на рынках нефти и драгоценных металлов, политики Центрального Банка и динамки мировых фондовых индексов. В ответ на поступающие запросы в ходе подготовке к бизнес-диалогу будут даны прогнозы процентных ставок и валютных курсов, а также решения по инвестированию в условиях возможной инфляции активов.

Модератором дискуссии выступит старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер. Среди спикеров мероприятия – Евгений Береснев, управляющий директор по инвестиционному бизнесу ВТБ Private Banking; Даниил Бабич, заместитель главного редактора телеканала «РБК»; Кирилл Тремасов, автор финансового Telegram-канала MMI.

- Формат бизнес-диалога показал большой интерес VIP-клиентов к прямой коммуникации. Относясь с большим уважением и вниманием к обратной связи, после трансляции мы ответили на все ключевые вопросы, которые не успели осветить во время эфира. И в ходе второй конференции нам важно не только проанализировать текущие изменения на рынках в условиях пандемии и высокой волатильности, но и дать оценку рекомендациям, прозвучавшим в первом выпуске. Также мы стремимся предложить нашим клиентам как собственный взгляд, актуальную экспертизу от крупнейшей финансовой группы, так и независимое мнение авторитетных экспертов, - прокомментировал Дмитрий Брейнтенбихер.

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