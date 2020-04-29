В Татарстане нашли тело пенсионера пропавшего осенью 2019 года

29 Апр 2020 2020-04-29T11:34:20+03:00

3 октября 66-летний Александр Колесников отправился на рыбалку и исчез

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В Татарстане завершились поиски 66-летнего Александра Колесникова. 3 октября 2019 года пенсионер из села Старошешминское Нижнекамского района отправился на рыбалку и пропал.

Спустя более полугода - в среду, 29 апреля, стало известно, что найдено тело мужчины. Им оказался пропавший Александр Васильевич. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", обновив ориентировки надписью "Найден. Погиб".

Отметим, что в Татарстане до сих пор не нашли 34-летнего Евгения Вохмина, 65-летнюю Ольгу Моисееву и 35-летнего Уланбека Малакаева.

ИСТОЧНИК KP.RU