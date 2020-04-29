В Чебоксарах пропал 64-летний Владимир Андреев, который нуждается в медицинской помощи
В 23 апреля 64-летний Владимир Андреев вышел из своего дома в Чебоксарах и пропал. О его местонахождении неизвестно до сих пор. Со слов родных, мужчина нуждается в медицинской помощи.
Известно, что Владимир ростом около 180 сантиметров имеет худощавое телосложение, зеленые глаза и каштановые волосы с проседью. На момент пропажи на нем была длинная черная курка, черные ботинки и черное спортивное трико.
Всех, кто видел Владимира Андреева, просим сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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