2020-04-29T10:22:47+03:00
Происшествия

В Чебоксарах пропал 64-летний Владимир Андреев, который нуждается в медицинской помощи

О местонахождении мужчины ничего не известно с 23 апреля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алер"Фото: ПСО "Лиза Алер"
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В 23 апреля 64-летний Владимир Андреев вышел из своего дома в Чебоксарах и пропал. О его местонахождении неизвестно до сих пор. Со слов родных, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Владимир ростом около 180 сантиметров имеет худощавое телосложение, зеленые глаза и каштановые волосы с проседью. На момент пропажи на нем была длинная черная курка, черные ботинки и черное спортивное трико.

Всех, кто видел Владимира Андреева, просим сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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