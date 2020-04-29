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В Татарстане возбуждено 14 уголовных дел за поддельные справки с работы

Еще 14 предприимчивых гражданина будут наказаны за медицинские маски без документов
Лика ИСАЕВА
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За 28 апреля в республике возбудили 28 уголовных делЗа 28 апреля в республике возбудили 28 уголовных делФото: Из материалов пресс-службы
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За 28 апреля в республике было возбуждено 14 уголовных дела на предприимчивых граждан. Злоумышленники пытались продать медицинские маски и другие специзделия без сопроводительных документов, без сертификатов качества и соответствия.

Столько же, 14 уголовных дел, было возбуждено по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Фигуранты продавали справки, которые позволяли перемещаться по улицам беспрепятственно.

По решению судов была приостановлена деятельность двух юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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