2020-04-29T08:50:24+03:00
Происшествия

В Казани иномарка выехала на "красный", в аварии пострадали мать и ее 5-летний сын

Их автомобиль врезался в отечественную легковушку "Ладу Калину"
Лика ИСАЕВА
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Пассажирка и ее 5-летний сын получили травмы во время аварииПассажирка и ее 5-летний сын получили травмы во время аварииФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 апреля в 16.25 в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 36-летний водитель иномарки "КИА Рио" выехал на перекресток улиц Фучика-Сафиуллина на запрещающий красный сигнал светофора. Там его иномарка врезалась в отечественную легковушку "Лада Калина", которой управлял 32-летний мужчина.

- В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 30-летня пассажирка иномарки и ее пятилетний сын, который находился в детском удерживающем устройстве, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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