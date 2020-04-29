2020-04-29T08:07:08+03:00
Общество

В Татарстане на майские праздники назначаются дополнительные электрички

Расписание актуально с 1 по 11 мая
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
На майские праздники добавят пригородные поездаНа майские праздники добавят пригородные поездаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

На майские праздники традиционно горожане поспешат выехать за город на свои дачи, или просто пройтись по лесу в качестве туристов. В связи с этим на праздники Весны и Труда, и Дня Победы с 1 по 11 мая добавятся электрички:

- № 6404 КазаньАрск отправлением в 8.15, прибытием в 9.57 ежедневно;

- № 6407 Арск – Казань отправлением в 10.55, прибытием в 12.39 ежедневно;

- № 6001 Казань – Тюрлема отправлением в 8.10, прибытием в 9.50 ежедневно;

- № 6476 Тюрлема – Арск отправлением в 10.36, прибытием в 13.34 ежедневно;

- № 6437 Арск – Казань отправлением в 17.00, прибытием в 18.48 ежедневно;

- № 6355 Казань – Свияжск отправлением в 10.28, прибытием в 11.50 ежедневно;

- № 6356 Свияжск – Казань отправлением в 14.20, прибытием в 15.35 ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани иномарка выехала на "красный", в аварии пострадали мать и ее 5-летний сын
В Татарстане на майские праздники назначаются дополнительные электрички
В Казани адвоката будут судить за мошенничество и подделку документов
Режим самоизоляции в Казани 2020: продуктовые наборы бесплатно получат почти 15 тысяч семей
В Татарстане выпускники школ умеют учитывать свои интересы
В Казани прокуратура добилась закрытия сауны на первом этаже жилого дома
В Казани до 3 мая перекрыто движение по улице Абсалямова
В Йошкар-Оле в ДТП двух иномарок пострадало четыре человека
Мошенничество на 7 миллионов рублей: появилось видео задержания ФСБ ректора казанского вуза
Без прав и без документов: в Казани задержали байкера-нарушителя, который вернулся из заграницы
Население Казани за последние 100 лет выросло более чем на миллион человек
В Татарстане до конца 2022 года бесплатные лекарства для сердечников будут выдавать за счет федерального бюджета
Трамвай по Большому Казанскому Кольцу запустят уже к 30 августа
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
В Татарстане увеличили размер минимального потребительского бюджета
В Чувашии бизнесмена будут судить за смертельное избиение своего работника