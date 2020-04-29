В Татарстане на майские праздники назначаются дополнительные электрички

29 Апр 2020 2020-04-29T08:07:08+03:00

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На майские праздники традиционно горожане поспешат выехать за город на свои дачи, или просто пройтись по лесу в качестве туристов. В связи с этим на праздники Весны и Труда, и Дня Победы с 1 по 11 мая добавятся электрички:

- № 6404 Казань – Арск отправлением в 8.15, прибытием в 9.57 ежедневно;

- № 6407 Арск – Казань отправлением в 10.55, прибытием в 12.39 ежедневно;

- № 6001 Казань – Тюрлема отправлением в 8.10, прибытием в 9.50 ежедневно;

- № 6476 Тюрлема – Арск отправлением в 10.36, прибытием в 13.34 ежедневно;

- № 6437 Арск – Казань отправлением в 17.00, прибытием в 18.48 ежедневно;

- № 6355 Казань – Свияжск отправлением в 10.28, прибытием в 11.50 ежедневно;

- № 6356 Свияжск – Казань отправлением в 14.20, прибытием в 15.35 ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU