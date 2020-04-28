2020-04-28T19:30:57+03:00
Происшествия

В Казани адвоката будут судить за мошенничество и подделку документов

Сейчас мужчина находится под домашним арестом
Олег ЛУГОВОЙ
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Адвокат уже признал свою вину в полном объеме.Адвокат уже признал свою вину в полном объеме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Завершен расследование уголовного дела 35-летнего адвоката. Мужчину обвиняют в мошенничестве и подделке документов.

Как считает следствие, в 2018-2019 годы в Казани адвокат вызвался оказывать бесплатную юридическую помощь инвалидам. На что и получил от Минюста Татарстана более 532 тысяч рублей.

Но как выяснилось вместо этого адвокат, как следует из материалов уголовного дела, подделал ряд документов на оплату якобы своего труда и компенсацию понесенных расходов. Благодаря чему мужчине удалось, не работая, спокойно присвоить те самые 532 тысячи рублей.

- Вину мужчина признал в полном объеме. В ожидании скорого суда он находится под домашнего арестом, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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