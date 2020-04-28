В Казани адвоката будут судить за мошенничество и подделку документов
Завершен расследование уголовного дела 35-летнего адвоката. Мужчину обвиняют в мошенничестве и подделке документов.
Как считает следствие, в 2018-2019 годы в Казани адвокат вызвался оказывать бесплатную юридическую помощь инвалидам. На что и получил от Минюста Татарстана более 532 тысяч рублей.
Но как выяснилось вместо этого адвокат, как следует из материалов уголовного дела, подделал ряд документов на оплату якобы своего труда и компенсацию понесенных расходов. Благодаря чему мужчине удалось, не работая, спокойно присвоить те самые 532 тысячи рублей.
- Вину мужчина признал в полном объеме. В ожидании скорого суда он находится под домашнего арестом, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU