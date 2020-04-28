В Татарстане выпускники школ умеют учитывать свои интересы

28 Апр 2020 2020-04-28T18:16:30+03:00

Как старшекласснику определить, к какой профессии у него склонность, и что делать с выбором дороги в жизни, если дела в школе идут не блестяще? Фото: Евгения ГУСЕВА

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Как старшекласснику определить, к какой профессии у него склонность, и что делать с выбором дороги в жизни, если дела в школе идут не блестяще?

«Комсомольская правда» задала эти и другие вопросы Алене Цветкович, психологу благотворительного фонда «Сила в детях» (г. Казань), специалисту по профориентации.

Алена Цветкович, психолог благотворительного фонда «Сила в детях».

- Сегодня наблюдается проблема дезориентированности выпускников при выборе профессионального пути. Ведь нас сейчас окружает такой объем информации, что дети и родители теряются, куда идти учиться после школы, - отмечает эксперт. - Выпускники нередко выбирают профессию по-прежнему по совету родителей, за компанию с друзьями или ориентируясь только на престижность специальности, высокую зарплату. Но нынешние старшеклассники все же чаще стали задумываться о своих интересах и способностях.

А вот если человек делает выбор, учитывая все эти факторы и мнения, повышается возможность получить специальность, которая потом будет удовлетворять.

Наша республика сейчас активно развивается, задавая курс многим регионам. Очень много производств и строек, большая потребность в рабочих специальностях, не хватает и хороших инженеров.

Быстро развивается ИТ-отрасль, и потребность в специалистах этой сферы составляет почти половину в топ-50 самых востребованных профессий. Это, например, администратор баз данных, программист, разработчик мультимедийных приложений, системный администратор. Нужны и специалисты, которые работают, скажем, в ремонте автомобилей или воздушных судов.

Многие профессии отмирают, потому что все чаще людей заменяют роботы (поэтому, кстати, много работы для специалистов по робототехнике). В то же время постоянно появляются новые специальности. Лет пять назад трудно было представить, что можно выучиться на оператора беспилотных летательных аппаратов, а сегодня это реальность.

Что делать, если семья не может выделить много денег на обучение, а школьные знания на троечку?

- Бюджетные места в вузах и ссузах никто не отменял, - считает Алена Цветкович. - А про оценки - очень часто троечники, когда попадают «на свое место», выпускаются из учебного заведения чуть ли не с красными дипломами, и из них получаются классные специалисты. Просто они нашли то, что им интересно, что у них получается. Поэтому очень важно заниматься «своей» работой.

Еще один момент - молодому человеку должно быть по силам учиться в выбранном вузе. Поэтому, когда мамы и папы всеми правдами и неправдами определяют выпускника в «самый крутой» вуз, заканчивается это не всегда хорошо.

• «Хочу», «могу» и «надо» при выборе профессии должны совпасть. А если не совпадают?

• Какое упражнение сделать, чтобы понять, что велит сердце?

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ИСТОЧНИК KP.RU