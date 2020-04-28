В Казани прокуратура добилась закрытия сауны на первом этаже жилого дома
По жалобе горожанина сотрудник прокуратуры Казани вышли с проверкой в сауну в Приволжском районе. С собой они взяли также сотрудников МЧС и городской Госжилинспекции.
Выяснилось, что заведение с парилкой, бассейном и бильярдом расположилось в нежилом помещении жилого дома. Для того, чтобы разместить там сауну, была сделана незаконная перепланировка.
Также было установлено, что согласие жителей дома об оборудования сауны не имеется.
- По закону в жилых зданиях не допускается размещать бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах) в многоквартирных жилых домах, - сообщает прокуратура Татарстана.
В итоге надзорный органа Казани обратился в суд с иском к владельцу сауны, а также владельцу помещения, которое было сдано в аренду под парилку.
В нем прокуратура требует признать их действия незаконными и прекратить использование помещения под сауну вообще. Данное заявление пока находится на рассмотрении в суде.
Тем временем, владелец сауны приостановил ее деятельность, договор расторгнут.
ИСТОЧНИК KP.RU