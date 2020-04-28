2020-04-28T17:08:31+03:00
Общество

В Казани до 3 мая перекрыто движение по улице Абсалямова

Там проводятся работы на наружных сетях хозяйственно-бытовой канализации
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В столице Татарстана действует режим самоизоляции, но не для коммунальщиков – чтобы город нормально жил, им надо работать.

Так, из-за работ наружных сетях хозяйственно-бытовой канализации перекрыто движение транспорта по улице Абсалямова. Ограничение частичное и будет действовать в районе дома №31.

Согласно распоряжению Исполкома Казани, там нельзя будет проехать вплоть до 3 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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