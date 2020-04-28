В Казани до 3 мая перекрыто движение по улице Абсалямова
Там проводятся работы на наружных сетях хозяйственно-бытовой канализации
Фото: pixabay.com
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В столице Татарстана действует режим самоизоляции, но не для коммунальщиков – чтобы город нормально жил, им надо работать.
Так, из-за работ наружных сетях хозяйственно-бытовой канализации перекрыто движение транспорта по улице Абсалямова. Ограничение частичное и будет действовать в районе дома №31.
Согласно распоряжению Исполкома Казани, там нельзя будет проехать вплоть до 3 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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