В Казани до 3 мая перекрыто движение по улице Абсалямова

28 Апр 2020 2020-04-28T17:08:31+03:00

Там проводятся работы на наружных сетях хозяйственно-бытовой канализации

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В столице Татарстана действует режим самоизоляции, но не для коммунальщиков – чтобы город нормально жил, им надо работать.

Так, из-за работ наружных сетях хозяйственно-бытовой канализации перекрыто движение транспорта по улице Абсалямова. Ограничение частичное и будет действовать в районе дома №31.

Согласно распоряжению Исполкома Казани, там нельзя будет проехать вплоть до 3 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU