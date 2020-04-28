Мошенничество на 7 миллионов рублей: появилось видео задержания ФСБ ректора казанского вуза

28 Апр 2020 2020-04-28T16:31:31+03:00

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Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ 49-летнего ректора КНИТУ Сергея Юшко. На записи видно, как силовики его выводят на улицу из здания вуза и сажают в микроавтобус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/775939" frameborder="0"></iframe> Появилось видео задержания ФСБ ректора казанского вуза.

Напомним, ректора подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в 2004-2017 годы Юшко работая в казанском технопарке «Идея» на полной занятости, одновременно числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, причем так же на условиях полной занятости.

Вот только, как выяснили правоохранителм, по факту указанного деканата в природе не существовало. Его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Тем не менее Юшко исправно получал зарплату. По предварительным данным, ректора подозревают в том, что он таким образом незаконно положил себе в карман более 7 миллионов рублей.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Юшко меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU