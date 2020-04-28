2020-04-28T16:31:31+03:00
Происшествия

Мошенничество на 7 миллионов рублей: появилось видео задержания ФСБ ректора казанского вуза

Также Сергея Юшко подозревают и в служебном подлоге [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ 49-летнего ректора КНИТУ Сергея Юшко. На записи видно, как силовики его выводят на улицу из здания вуза и сажают в микроавтобус.

Появилось видео задержания ФСБ ректора казанского вуза.

Напомним, ректора подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в 2004-2017 годы Юшко работая в казанском технопарке «Идея» на полной занятости, одновременно числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, причем так же на условиях полной занятости.

Вот только, как выяснили правоохранителм, по факту указанного деканата в природе не существовало. Его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Тем не менее Юшко исправно получал зарплату. По предварительным данным, ректора подозревают в том, что он таким образом незаконно положил себе в карман более 7 миллионов рублей.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Юшко меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани адвоката будут судить за мошенничество и подделку документов
Режим самоизоляции в Казани 2020: продуктовые наборы бесплатно получат почти 15 тысяч семей
В Татарстане выпускники школ умеют учитывать свои интересы
В Казани прокуратура добилась закрытия сауны на первом этаже жилого дома
В Казани до 3 мая перекрыто движение по улице Абсалямова
В Йошкар-Оле в ДТП двух иномарок пострадало четыре человека
Мошенничество на 7 миллионов рублей: появилось видео задержания ФСБ ректора казанского вуза
Без прав и без документов: в Казани задержали байкера-нарушителя, который вернулся из заграницы
Население Казани за последние 100 лет выросло более чем на миллион человек
В Татарстане до конца 2022 года бесплатные лекарства для сердечников будут выдавать за счет федерального бюджета
Трамвай по Большому Казанскому Кольцу запустят уже к 30 августа
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
В Татарстане увеличили размер минимального потребительского бюджета
В Чувашии бизнесмена будут судить за смертельное избиение своего работника