2020-04-28T16:52:30+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в ДТП двух иномарок пострадало четыре человека

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Столкновение двух легковых автомобилей Ford и Hyundai произошло в 00.10 во вторник, 28 апреля, на перекрестке улиц Водопроводная и Первомайская в столице Марий Эл.

По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки Ford, двигаясь по второстепенной, грубо нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автомашине Hyundai. Корейской иномаркой в момент столкновения управлял 22-летний молодой человек.

- В результате столкновение травмы различной степени тяжести получил четыре человека - два пассажира автомашины Ford в возрасте 19-ти и 21-го года, и две 22-летние девушки-пассажирки иномарки Hyundai, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - Выясняются обстоятельства столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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