Без прав и без документов: в Казани задержали байкера-нарушителя, который вернулся из заграницы

28 Апр 2020 2020-04-28T15:56:46+03:00

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Во время патрулирования улицы Короленко в столице Татарстана 27 апреля сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен мотоцикл «Хонда». Им управлял 36-летний местный житель. Ни водительских прав, ни документов на мотоцикл, мужчина полицейским так предъявить и не смог.

В отношении байкера составлено несколько административных дел. Так, за "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)" он может заплатить административный штраф в 15 тысяч рублей; за "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" - 500 рублей; за отсутствие полиса ОСАГО - 800 рублей и за слишком шумный мотоцикл - 500 рублей.

Последний, к слову, полицейские отправили на спецстоянку. К этому времени они также установили, что задержанный байкер 22 апреля вернулся из-за рубежа. Ему было вручено постановление Роспотребнадзора о необходимости домашнего карантина на 14 дней, но вместо этого мужчина катался по городу.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении байкера был также составлен административный материал, и ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. В итоге мужчину доставили в отдел полиции.

Мужчина нарушал режим самоизоляцииФото: МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU