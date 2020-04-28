2020-04-28T14:48:42+03:00
Общество

Население Казани за последние 100 лет выросло более чем на миллион человек

По сравнению с 1920 годом оно увеличилось почти в 8,6 раз
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В отделе госстатистики Казани подсчитали, что за последние 100 лет население города выросло почти в 8,6 раз.

Так, если по данным переписи от 1920 года в столице республики проживало 146 500 человек, то, по данным на 1 января 2020-го, речь идет уже о 1 257 400 горожанах. То есть прирост составил 1 110 900 человек.

Возвращаясь к переписи 1920 года можно отметить, что непосредственно в городе тогда проживало 102 100 человек. Остальные около 44 тысяч жили в слободах – Адмиралтейской, Устье, Большое Игумново, Малое Игумново, Пороховой, Ягодной, Кизицы, Удельной, Ново-Татарской, Калугиной Горе и Клыковской стройке.

При этом в Казани женщин (55%) проживало больше, чем мужчин (45%). Интересно, что по сравнению с переписью 2010 года, ситуация здесь не особо изменилась – 44,5% мужчин и 55,5% женщин.

Напомним, что в 2020 году в России планировали провести очередную перепись населения, но из-за ситуации с коронавирусом ее могут перенести на 2021-й. Окончательное решение пока остается за правительством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Население Казани за последние 100 лет выросло более чем на миллион человек
В Татарстане до конца 2022 года бесплатные лекарства для сердечников будут выдавать за счет федерального бюджета
Трамвай по Большому Казанскому Кольцу запустят уже к 30 августа
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
В Татарстане увеличили размер минимального потребительского бюджета
В Чувашии бизнесмена будут судить за смертельное избиение своего работника
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
В Казани водитель легковушки спровоцировал аварию, где пострадал байкер
В Татарстане отремонтируют 28 подъездных дорог к садовым обществам
С 1 мая в Чувашии вводятся дополнительные электрички
Домофона нет, а деньги платили: в Казани УК заставили сделать перерасчет
Жителя Татарстана будут судить за расправу над своей семьей
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
Из-за коронавируса застрявшими за рубежом остаются 222 жителя Чувашии
Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале мая 2020
Требовали "подарить" "Мерседес": Двоих казанцев заподозрили в похищении человека
9 Мая в Казани откроют новый памятник Советскому солдату
ВТБ в Татарстане выдает кредиты бизнесу на выплату зарплаты
Дождь, гроза и сильный ветер: в Татарстане на 28 апреля объявили штормовое предупреждение
В Татарстане на заправке КАМАЗ сбил пешехода
Программист и врач: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за апрель 2020
В Татарстане стоящий на учете в психдиспансере сын накинулся с ножом на родителей
С 27 апреля в Казани завершается отопительный сезон 2019/2020
В Казани запустили садово-дачные автобусы
Электричка из Албабы будет прибывать в Казань на 20 минут раньше
В Казани "краснобус" врезался в столб, пострадала пассажирка