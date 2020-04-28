Население Казани за последние 100 лет выросло более чем на миллион человек

28 Апр 2020 2020-04-28T14:48:42+03:00

По сравнению с 1920 годом оно увеличилось почти в 8,6 раз

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В отделе госстатистики Казани подсчитали, что за последние 100 лет население города выросло почти в 8,6 раз.

Так, если по данным переписи от 1920 года в столице республики проживало 146 500 человек, то, по данным на 1 января 2020-го, речь идет уже о 1 257 400 горожанах. То есть прирост составил 1 110 900 человек.

Возвращаясь к переписи 1920 года можно отметить, что непосредственно в городе тогда проживало 102 100 человек. Остальные около 44 тысяч жили в слободах – Адмиралтейской, Устье, Большое Игумново, Малое Игумново, Пороховой, Ягодной, Кизицы, Удельной, Ново-Татарской, Калугиной Горе и Клыковской стройке.

При этом в Казани женщин (55%) проживало больше, чем мужчин (45%). Интересно, что по сравнению с переписью 2010 года, ситуация здесь не особо изменилась – 44,5% мужчин и 55,5% женщин.

Напомним, что в 2020 году в России планировали провести очередную перепись населения, но из-за ситуации с коронавирусом ее могут перенести на 2021-й. Окончательное решение пока остается за правительством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU