В Татарстане увеличили размер минимального потребительского бюджета

28 Апр 2020 2020-04-28T12:41:00+03:00

Речь идет о показателях за первый квартал 2020 года

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В Кабмине Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление об утверждении нового размера минимального потребительского бюджета.

Так, за первый квартал 2020 года он составил 16 217 рублей на одного человека. По сравнению с прошлым – за четвертый квартал 2019 года, рост составил 432 рубля. Тогда он был равен 15 785 рублям.

СПРАВКА КП

Минимальный потребительский бюджет – это стоимость набора услуг и товаров, в том числе продовольственных и непродовольственных, который должен удовлетворять основные физиологические и социально-культурных потребности человека.

ИСТОЧНИК KP.RU