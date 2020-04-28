2020-04-28T12:41:00+03:00
Экономика

В Татарстане увеличили размер минимального потребительского бюджета

Речь идет о показателях за первый квартал 2020 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Рост составил 432 рубля.Рост составил 432 рубля.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Кабмине Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление об утверждении нового размера минимального потребительского бюджета.

Так, за первый квартал 2020 года он составил 16 217 рублей на одного человека. По сравнению с прошлым – за четвертый квартал 2019 года, рост составил 432 рубля. Тогда он был равен 15 785 рублям.

СПРАВКА КП

Минимальный потребительский бюджет – это стоимость набора услуг и товаров, в том числе продовольственных и непродовольственных, который должен удовлетворять основные физиологические и социально-культурных потребности человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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