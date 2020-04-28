В Татарстане увеличили размер минимального потребительского бюджета
В Кабмине Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление об утверждении нового размера минимального потребительского бюджета.
Так, за первый квартал 2020 года он составил 16 217 рублей на одного человека. По сравнению с прошлым – за четвертый квартал 2019 года, рост составил 432 рубля. Тогда он был равен 15 785 рублям.
СПРАВКА КП
Минимальный потребительский бюджет – это стоимость набора услуг и товаров, в том числе продовольственных и непродовольственных, который должен удовлетворять основные физиологические и социально-культурных потребности человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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