В Татарстане до конца 2022 года бесплатные лекарства для сердечников будут выдавать за счет федерального бюджета

28 Апр 2020 2020-04-28T15:43:27+03:00

речь идет о препаратах, которые получают те пациенты, которые которые ранее перенесли инфаркт миокарда, операции протезирования и пластики клапанов сердца, аортокоронарное шунтирование, операции по баллонной вазодилятации и установке стента в сосуд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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До 31 декабря 2022 года в Татарстане по решению Кабмина республики выдача бесплатных лекарств, предназначенных для пациентов с заболеваниями сердца, будет осуществляться не за счет республиканского, а из федерального бюджета.

Отметим, речь идет о препаратах, которые получают те пациенты, которые которые ранее перенесли инфаркт миокарда, операции протезирования и пластики клапанов сердца, аортокоронарное шунтирование, операции по баллонной вазодилятации и установке стента в сосуд. Условие для бесплатного получения медикаментов - амбулаторное лечение.

Но до 31 декабря 2022 года медикаменты исключены из перечня болезней, при которых врачи могут их выписывать бесплатно за счет республиканского бюджета Татарстана. Теперь финансирование будет идти за счет федеральной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU