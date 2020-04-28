2020-04-28T11:55:41+03:00
Происшествия

В Чувашии бизнесмена будут судить за смертельное избиение своего работника

Мужчина скончался по пути домой
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Цивильске завершено расследование уголовного дела о смертельном избиении работника местного кафе. Вскоре на скамье подсудимых окажется 46-летний владелец точки общепита.

По версии следствия, днем 1 октября прошлого года бизнесмен в своем кафе, расположенном на трассе М-7 «Волга» застал 44-летнего сотрудника пьяным на работе. Из-за этого между мужчинами вспыхнул конфликт. В итоге бизнесмен избил своего подчиненного. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина нанес потерпевшему не менее 30 ударов. Бил, в том числе, и по голове. От полученных травм работник кафе скончался в тот же день по пути домой.

По данному факту и было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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