В Казани водитель легковушки спровоцировал аварию, где пострадал байкер
Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 27 апреля, в 20.43 напротив дома №63 на улице Ершова в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля "Лада" при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и создал аварийную ситуацию мотоциклу Кавасаки. Байком управлял 23-летний мотоциклист, и они двигались навстречу легковушке.
Во избежание столкновения байкер применил экстренное торможение, тем самым допустил опрокидывание мотоцикла.
- В результате ДТП мотоциклист получил травмы и на место ДТП вызывали медиков, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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