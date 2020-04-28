2020-04-28T10:22:28+03:00
Происшествия

В Казани водитель легковушки спровоцировал аварию, где пострадал байкер

Мужчине вызывали медиков на место происшествия
Лика ИСАЕВА
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Во время аварии пострадал мотоциклистВо время аварии пострадал мотоциклистФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 27 апреля, в 20.43 напротив дома №63 на улице Ершова в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля "Лада" при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и создал аварийную ситуацию мотоциклу Кавасаки. Байком управлял 23-летний мотоциклист, и они двигались навстречу легковушке.

Во избежание столкновения байкер применил экстренное торможение, тем самым допустил опрокидывание мотоцикла.

- В результате ДТП мотоциклист получил травмы и на место ДТП вызывали медиков, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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