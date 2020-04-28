В Татарстане отремонтируют 28 подъездных дорог к садовым обществам

28 Апр 2020 2020-04-28T09:30:01+03:00

Об этом рассказал глава министерства транспорта и дорожного хозяйства республики

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В 2020 году в регионе запланировали отремонтировать 28 подъездных дорог к садовым обществам общей протяженностью 25 километров. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Кроме того, проведут работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия в сельских населенных пунктах, где будет уложено пкрытие на 380 улицах протяженностью 150 километров. В рамках муниципального дорожного фонда выполнят ремонт 300 улиц сел и деревень республики протяженностью 120 километров.

В рамках работ этого года на дорожно-уличной сети выполняется ремонт подъездных путей к социально значимым объектам. Это 226 медицинских учреждений, 463 школы, 410 детсадов и 280 других объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU