С 1 мая в Чувашии вводятся дополнительные электрички

27 Апр 2020 2020-04-27T19:52:47+03:00

Они будут курсировать между Канашом и Чебоксарами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Делается это в связи с переходом на летнее расписание

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Из-за перехода пригородных поездов на летний график движения в Чувашии вводятся две дополнительные электрички.

Так, с 1 мая состав №6502 будет курсировать из Канаша в Чебоксары. Пригородный поезд будет отправляться в 3.51, а прибывать в столицу Чувашии в 6.15.

А обратная электричка №6505 сообщением Чебоксары – Канаш отправляется в 18.40 и прибывает на конечную в 21.07.

Отмечается, что данные рейсы будут осуществляться на ежедневной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU