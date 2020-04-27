С 1 мая в Чувашии вводятся дополнительные электрички
Делается это в связи с переходом на летнее расписание
Они будут курсировать между Канашом и Чебоксарами.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из-за перехода пригородных поездов на летний график движения в Чувашии вводятся две дополнительные электрички.
Так, с 1 мая состав №6502 будет курсировать из Канаша в Чебоксары. Пригородный поезд будет отправляться в 3.51, а прибывать в столицу Чувашии в 6.15.
А обратная электричка №6505 сообщением Чебоксары – Канаш отправляется в 18.40 и прибывает на конечную в 21.07.
Отмечается, что данные рейсы будут осуществляться на ежедневной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU