2020-04-27T18:29:44+03:00
Происшествия

Жителя Татарстана будут судить за расправу над своей семьей

Из четырех человек выжил лишь 12-летний мальчик
Лика ИСАЕВА
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Как признался мужчина, преступление он совершил на почве ревности.Как признался мужчина, преступление он совершил на почве ревности.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Менделеевска передана в суд. Мужчину, обвиняемого в "Убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего" и в "Покушение на убийство малолетнего", могут приговорить к пожизненному лишению свободы - такой срок ему грозит за расправу над тремя людьми.

Как полагает следствие, нападение на свою экс-семью злоумышленник совершил в ночь на 3 декабря 2019 года в квартире одного из домов по улице Юбилейной в Менделеевске. Напившись, мужчина смертельно ранил бывшую 38-летнюю супругу, своего 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына. Расправившись с ними, он несколько раз ранил другого своего пасынка, 12-летнего мальчика. Оставив его, злоумышленник скрылся, оставив на столе в комнате записку. В ней он написал, что жена ему изменяла, вот он и сорвался.

12-летний пасынок мужчины остался жив, раненый мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем. Двухлетний мальчик умер по пути в больницу.

Свою вину злоумышленник признал полностью, заявив, что совершил преступление на почве ревности.

За расправу над семьей мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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