ВТБ в Татарстане выдает кредиты бизнесу на выплату зарплаты

27 Апр 2020 2020-04-27T15:38:38+03:00

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ВТБ выдал кредиты на зарплату на сумму 73 млн рублей предприятиям Татарстана за первые две недели действия программы государственной поддержки предприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Поддержку получили компании, осуществляющие свою деятельность в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, транспортных перевозок.

ВТБ предоставляет микропредприятиям и компаниям малого бизнеса кредиты на выплату зарплаты на срок от 6 до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период - 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного Правительством.

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, региональный МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина:

«Мы одни из первых в регионе подключились к программе поддержки и начали выдачу адресных кредитов предпринимателям. В текущей ситуации займы на выплаты заработной платы - это реальная возможность для компаний сохранить коллективы и бизнес. Нашим заемщикам мы также предлагаем упрощенную программу реструктуризации действующих кредитов, которая включает в себя отсрочку платежа как по основному долгу, так и по процентам, с изменением срока кредита. На данный момент 55 компаний региона получили решения банка о реструктуризации своих займов на общую сумму 7,4 млрд рублей».

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99.