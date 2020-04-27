2020-04-27T16:51:24+03:00
Происшествия

Требоавли "подарить" "Мерседес": Двоих казанцев заподозрили в похищении человека

Также устанавливается личность третьего предполагаемого сообщника
Лика ИСАЕВА
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До этого молодых людей задержали за разбой.До этого молодых людей задержали за разбой.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Уголовное дело в отношении двух 28-летних жителей столицы Татарстана было возбуждено по статье "Похищение человека".

По версии следствия, три молодых человека - двое 28-летних обвиняемых и их пока неустановленный подельник, возле одной из автомоек в Ново-Савиновском районе города напали на 36-летнего потерпевшего. Они избили его, затолкали в багажник автомобиля и вывезли на берег Волги в районе поселка Аракчино.

Там потерпевшего снова избили, потребовали "подарить" автомобиль "Мерседес" стоимостью 800 тысяч рублей. Но на берегу показались прохожие, и злоумышленники с места происшествия сбежали.

Ранее двум предполагаемым похитителям человека предъявили обвинение в "Разбое". На время следствия их взяли под стражу, сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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