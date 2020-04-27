2020-04-27T17:09:06+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале мая 2020

В первый день месяца республика окажется в теплом секторе циклона
Олег ЛУГОВОЙ
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Ожидается до +21 градуса.Ожидается до +21 градуса.Фото: Андрей ЗАМАХИН
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Серьезное потепление ожидается в Татарстане с приходом мая месяца. Так, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в эту пятницу, 1 мая, регион окажется под влиянием теплого сектора циклона.

При этом осадки в виде дождей ожидаются только местами. А температура воздуха днем повысится и будет в пределах от +14 до +19 градусов.

В субботу же – 2 мая, тепло в Татарстане сохранится. Ночью прогнозируется – от +5 до +10 градусов, а днем – от +16 до +21. Дождь все еще будет возможен, но опять все так же местами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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