В Татарстане на заправке КАМАЗ сбил пешехода
Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 апреля в 8.00 в Муслюмовском районе республики на территории одной из автозаправок.
По предварительным данным, 27-летний водитель многотонного КАМАЗа при начале движения не убедился в безопасности маневра, не подал звуковой сигнал и в результате этого его автомобиль сбил 61-летнего мужчину.
Пешеход выскочил перед КАМАЗом совершенно неожиданно для водителя, в результате аварии получил смертельные травмы и через несколько часов скончался в больнице, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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