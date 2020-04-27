В Татарстане на заправке КАМАЗ сбил пешехода

27 Апр 2020 2020-04-27T14:27:10+03:00

Мужчину на "скорой" увезли в больницу, где он, несмотря на все усилия врачей, скончался. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 апреля в 8.00 в Муслюмовском районе республики на территории одной из автозаправок.

По предварительным данным, 27-летний водитель многотонного КАМАЗа при начале движения не убедился в безопасности маневра, не подал звуковой сигнал и в результате этого его автомобиль сбил 61-летнего мужчину.

Пешеход выскочил перед КАМАЗом совершенно неожиданно для водителя, в результате аварии получил смертельные травмы и через несколько часов скончался в больнице, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU