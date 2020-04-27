2020-04-27T19:01:29+03:00
Общество

Домофона нет, а деньги платили: в Казани УК заставили сделать перерасчет

Прокуратура добилась того, чтобы управляющая компания также убрала и соответствующую строчку в платежке за коммунальные услуги
Олег ЛУГОВОЙ
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Домофоны установили еще в 2009 году.Домофоны установили еще в 2009 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жители дома №127 на улице Краснококшайская видимо исчерпали все возможности добиться справедливости и в надежде найти управу на управляющую компанию (УК) обратились с жалобой в прокуратуру Казани.

По словам ряда жильцов, несмотря на то, что они отказались заключать договор на обслуживание домофонов, им все равно приходят платежки на него.

- Проверка показала, что в 2009 году ООО «Контроль» установило при входе в подъезды домофоны, а в ряде квартир - переговорные устройства. Как выяснилось, договоры на обслуживание домофона были заключены фирмой не со всеми жильцами. При этом счета на оплату услуг по техническому обслуживанию домофона выставлялись всем без исключения, - сообщили в прокуратура Татарстана. - Между тем собранием собственников жилья домофонное оборудование не было признано общедомовым имуществом.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителей ООО «Контроль» и ООО «УК «Заречье» представления. Только после такого вмешательства жителям дома, с которыми не заключены договоры на обслуживание домофона, произведен перерасчет платы за коммунальные услуги, а соответствующая строка из счет-фактуры исключена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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