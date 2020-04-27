Программист и врач: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за апрель 2020

27 Апр 2020 2020-04-27T14:02:54+03:00

На первом месте вакансия с зарплатой до 150 000 рублей в месяц. Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с пандемией коронавируса при приеме на работу собеседование может пройти и по видеосвязи

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Рекрутиноговая Superjob исследовала запросы работодателей в крупнейших российских городах. Обратили свое внимание специалисты и на Казань. Итогом их исследования стал топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в столице Татарстана за апрель 2020.

Так, на первом месте оказалась должность руководителя группы разработки «1С». Полная занятость, но при этом удаленная работа сулит зарплату до 150 000 рублей в месяц.

На втором месте казанского рейтинга оказалась вакансия врача анестезиолога-реаниматолога. При наличии диплома и сертификата специалиста, а также опыта – не менее 1 года, медику предлагают от 84 000 до 105 000 рублей. Огромным плюсом здесь выступают различные госгарантии. Например, обеспечение жильем по соципотеке на условиях предоставления гранта правительства Татарстана в размере 500 000 рублей.

На третьей позиции этого рейтинга программист-разработчик для HCL (IBM) Notes – от 70 000 рублей в месяц. Среди требований высшее образование, предлагается полная занятость.

На четвертом же и пятом месте с одинаковой зарплатой до 70 000 рублей в месяц расположились вакансии – главный инженер и Контент-маркетолог в ИТ-компанию (удаленная работа) соответственно.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса при приеме на работу собеседование может пройти и по видеосвязи

ИСТОЧНИК KP.RU