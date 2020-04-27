С 27 апреля в Казани завершается отопительный сезон 2019/2020

27 Апр 2020 2020-04-27T12:45:26+03:00

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В тот понедельник на заседании городского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в мэрии Казани замруководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин сообщил, что с 27 апреля в столице Татарстана завершается отопительный сезон 2019/2020.

Отметим, что он должен был завершен еще на прошлой пятнице, 24 апреля, но похолодание внесло свои коррективы.

Тем не менее этот отопительный сезон продлился на один меньше, нежели предыдущий – 217 дней против 218-ти.

ИСТОЧНИК KP.RU