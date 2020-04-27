В Татарстане стоящий на учете в психдиспансере сын накинулся с ножом на родителей

27 Апр 2020 2020-04-27T13:02:13+03:00

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Семейная драма произошла 26 апреля в 7.00 в деревне Большие Ачасыры Зеленодольского района республики. 31-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере и ранее судом признанный недееспособным, вместе с 63-летним отцом пьянствовали. В один из моментов на сына что-то нашло и он стал агрессивно себя вести.

Мужчина схватил нож и напал на свою 59 летнюю мать. Женщина получила ранение в живот. После сын напал и на отца - ударил ножом в грудь. Но и на этом он решил не останавливаться и все тем же ножом нанес себе несколько ранений.

Сейчас вся семья находится в больнице. Их состояние медиками оценивается как тяжелое, сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU