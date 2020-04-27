В Казани запустили садово-дачные автобусы

27 Апр 2020 2020-04-27T13:15:36+03:00

Для дачников Казани заработали еще шесть автобусных маршрутов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Они будут развохзить горожан по их участкам до 1 ноября

Изменить размер текста: A A

Уже, начиная с прошлой пятницы в столице Татарстана заработал ряд автобусных маршрутов до дачников. А с 30 апреля будут запущены еще шесть.

Все автобусы будут курсировать с 6.00 до 21.00 по следующим направлениям:

- маршрут №39с – Станционные Дербышки от остановки «Ветеринарный институт»;

- маршрут №41 – садовое общество «Щербаковка» от остановки «39-й квартал»;

- маршрут №92с – Дальние Сады от остановки «ДК Ленина»;

- маршрут №101с – садоводческое общество «Текстильщик» от остановки «Ул.Горьковское шоссе»;

- маршрут №109с – Новое Шигалеево от остановки «Советская площадь»;

- маршрут №111с – Жиркомбинат от остановки «Пр.Победы».

Льготный проезд для отдельных категорий граждан сохранен.

ИСТОЧНИК KP.RU