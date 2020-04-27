В Казани запустили садово-дачные автобусы
Уже, начиная с прошлой пятницы в столице Татарстана заработал ряд автобусных маршрутов до дачников. А с 30 апреля будут запущены еще шесть.
Все автобусы будут курсировать с 6.00 до 21.00 по следующим направлениям:
- маршрут №39с – Станционные Дербышки от остановки «Ветеринарный институт»;
- маршрут №41 – садовое общество «Щербаковка» от остановки «39-й квартал»;
- маршрут №92с – Дальние Сады от остановки «ДК Ленина»;
- маршрут №101с – садоводческое общество «Текстильщик» от остановки «Ул.Горьковское шоссе»;
- маршрут №109с – Новое Шигалеево от остановки «Советская площадь»;
- маршрут №111с – Жиркомбинат от остановки «Пр.Победы».
Льготный проезд для отдельных категорий граждан сохранен.
ИСТОЧНИК KP.RU