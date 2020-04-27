2020-04-27T13:15:36+03:00
Общество

В Казани запустили садово-дачные автобусы

Они будут развохзить горожан по их участкам до 1 ноября
Лика ИСАЕВА
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Для дачников Казани заработали еще шесть автобусных маршрутов.Для дачников Казани заработали еще шесть автобусных маршрутов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Уже, начиная с прошлой пятницы в столице Татарстана заработал ряд автобусных маршрутов до дачников. А с 30 апреля будут запущены еще шесть.

Все автобусы будут курсировать с 6.00 до 21.00 по следующим направлениям:

- маршрут №39с – Станционные Дербышки от остановки «Ветеринарный институт»;

- маршрут №41 – садовое общество «Щербаковка» от остановки «39-й квартал»;

- маршрут №92с – Дальние Сады от остановки «ДК Ленина»;

- маршрут №101с – садоводческое общество «Текстильщик» от остановки «Ул.Горьковское шоссе»;

- маршрут №109с – Новое Шигалеево от остановки «Советская площадь»;

- маршрут №111с – Жиркомбинат от остановки «Пр.Победы».

Льготный проезд для отдельных категорий граждан сохранен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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