В Казани "краснобус" врезался в столб, пострадала пассажирка

27 Апр 2020 2020-04-27T10:21:31+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в воскресенье, 26 апреля, в 13.38 в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 53-летний водитель красного автобуса "Лотос 206" напротив дома №4 по улице Вишневскогогрубо нарушил правила дорожного движения и не выбрал безопасный боковой интервал. В результате этого его автобус совершил наезд на опору электроосвещения.

- В результате ДТП 49-летняя пассажирка автобуса получила травмы головы, перелом ребер и доставлена в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU