Электричка из Албабы будет прибывать в Казань на 20 минут раньше
Изменение в расписании ввели для улучшения качества обслуживания пассажиров
общее время в пути сократится на 8 минут.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 29 апреля изменится порядок курсирования пригородного поезда Албаба – Казань. Изменения вносятся с целью улучшения качества обслуживания пассажиров.
Электричка №6324 сообщением Албаба – Казань будет отправляться со станции Албаба в 6.40 (на 12 минут раньше), далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию Казань запланировано на 8.33 (на 20 минут раньше).
ИСТОЧНИК KP.RU