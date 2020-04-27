Электричка из Албабы будет прибывать в Казань на 20 минут раньше

27 Апр 2020 2020-04-27T10:36:32+03:00

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С 29 апреля изменится порядок курсирования пригородного поезда Албаба – Казань. Изменения вносятся с целью улучшения качества обслуживания пассажиров.

Электричка №6324 сообщением Албаба – Казань будет отправляться со станции Албаба в 6.40 (на 12 минут раньше), далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию Казань запланировано на 8.33 (на 20 минут раньше).

ИСТОЧНИК KP.RU