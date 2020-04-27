2020-04-27T10:01:27+03:00
Происшествия

В Марий Эл иномарка с детьми вылетела в кювет и перевернулась

В больницу доставили девочек трех и четырех лет
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 25 апреля, в 10.00 на 65 километре местной автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки» в Моркинском районе республики. По предварительным данным, 27-летний водитель, управляя автомашиной иномаркой Chevrolet, не учел дорожных и метеорологических условий - выпал снег, была метель, на небезопасной скорости не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

Там его автомобиль, сломав деревья, упал в глубокий овраг, и замер, приземлившись на бок

- В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки трех и четырех лет, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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