В Марий Эл иномарка с детьми вылетела в кювет и перевернулась
Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 25 апреля, в 10.00 на 65 километре местной автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки» в Моркинском районе республики. По предварительным данным, 27-летний водитель, управляя автомашиной иномаркой Chevrolet, не учел дорожных и метеорологических условий - выпал снег, была метель, на небезопасной скорости не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
Там его автомобиль, сломав деревья, упал в глубокий овраг, и замер, приземлившись на бок
- В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки трех и четырех лет, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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