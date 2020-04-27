2020-04-27T09:33:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане отправили на карантин прибывших из ОАЭ и Бали

Среди них - беременная женщина
Лика ИСАЕВА
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Пассажиры отправлена на карантин в санаторий "Васильевский"Пассажиры отправлена на карантин в санаторий "Васильевский"Фото: Из материалов пресс-службы
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Татарстане сообщает о том, что в республику привезли туристов, возвращенных в Россию из ОАЭ и Индонезии.

Вчера, 26 апреля, в Самару прилетел самолет из Денпасара (Бали, Индонезия), на котором вернулись 27 татарстанцев. Прибывших разместили в обсерватор санатория Васильевский.

27 апреля в Нижний Новгород прилетел из Дубай (ОАЭ) самолет, который среди других пассажиров доставил 14 татарстанцев. Они доставлены на двухнедельную обсервацию в лагерь "Заречье".

- Среди пассажиров рейса из Дубая есть беременная женщина, она в целях безопасности здоровья направлена в стационар, - сообщили в оперативном штабе Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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