В Татарстане водитель погиб во время аварии, когда его легковушка протаранила дом

27 Апр 2020 2020-04-27T08:46:19+03:00

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Авария с участием отечественной легковушки и жилого дома произошло в воскресенье, 26 апреля, после обеда, в селе Базарные Матаки Алькееевского района республики. По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо за рулем. Автомобиль не сумел вписаться в поворот, он вылетел с трассы и протаранил жилой дом. Во время этого столкновения легковушка перевернулась.

Водитель погиб. Точную причину его гибели установит эксперт. После аварии оказалась пробита насквозь кирпичная веранда жилого дома. По предварительным данным, жильцы строения не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU