В Нижнекамске после тройного ДТП автомобиль вылетел на остановку

26 Апр 2020 2020-04-26T18:28:25+03:00

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Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Нижнекамске на проспекте Химиков на остановке "ТЦ "Альянс". По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения. Он на скорости столкнулся в двумя автомобилями. Один из автомобилей - "Хонда", вылетела на остановку общественного транспорта.

С места происшествияФото: соцсети

По предварительным данным, никто не пострадал. В столкновении участвовали три автомобиля - "Тойота", "Субару" и "Хонда". Все иномарки получили серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU