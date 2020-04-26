2020-04-26T18:28:25+03:00
Происшествия

В Нижнекамске после тройного ДТП автомобиль вылетел на остановку

По предварительным данным, пострадавших нет
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль вылетел на остановкуАвтомобиль вылетел на остановкуФото: соцсети
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Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Нижнекамске на проспекте Химиков на остановке "ТЦ "Альянс". По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения. Он на скорости столкнулся в двумя автомобилями. Один из автомобилей - "Хонда", вылетела на остановку общественного транспорта.

С места происшествия Фото: соцсети

С места происшествияФото: соцсети

По предварительным данным, никто не пострадал. В столкновении участвовали три автомобиля - "Тойота", "Субару" и "Хонда". Все иномарки получили серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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