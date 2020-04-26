В Татарстане во время аварии погиб водитель иномарки

26 Апр 2020 2020-04-26T13:19:14+03:00

Его легковушка на большой скорости перевернулась в кювет

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Дрожжановском районе республики сегодня, 26 апреля. По предварительным данным, при въезде в село Малая Цильна на большой скорости в кювет вылетела иномарка "Хёндэ Солярис". Водитель превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его легковушка несколько раз перевернулась. На место поспешили очевидцы.

Мужчина, управлявший автомобилем, получил смертельные травмы и погиб на месте аварии, сообщили в Госавтоинспекции МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU