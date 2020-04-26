2020-04-26T10:24:03+03:00
Происшествия

В Татарстане нашли тело погибшего таксиста

По факту его гибели проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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На месте обнаружения тела работали сотрудники правоохранительных органовНа месте обнаружения тела работали сотрудники правоохранительных органовФото: Из материалов пресс-службы
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Тело таксиста обнаружили в его автомобиле в 10.00 в субботу, 25 апреля, в микрорайоне 36/05 в Набережных Челнах. Неподвижное тело обнаружили прохожие в салоне отечественной легковушки "Лада Ларгус", и сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, погибший жил в одном из домов микрорайона. В тот день он крупно повздорил с супругой и таким образом решил свести счеты с жизнью.

По факту гибели набережночелнинца проводится доследственная проверка, сообщили собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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