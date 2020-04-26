В Татарстане нашли тело погибшего таксиста

26 Апр 2020 2020-04-26T10:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Тело таксиста обнаружили в его автомобиле в 10.00 в субботу, 25 апреля, в микрорайоне 36/05 в Набережных Челнах. Неподвижное тело обнаружили прохожие в салоне отечественной легковушки "Лада Ларгус", и сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, погибший жил в одном из домов микрорайона. В тот день он крупно повздорил с супругой и таким образом решил свести счеты с жизнью.

По факту гибели набережночелнинца проводится доследственная проверка, сообщили собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU