2020-04-26T09:46:50+03:00
Происшествия

В Казани росгвардейцы задержали "Газель" с краденными ограждениями

Возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Росгвардейцы задержали автомобиль с краденным имуществом городаРосгвардейцы задержали автомобиль с краденным имуществом городаФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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Доверху груженную металлическими секциями ограждений "Газель" заметили росгвардейцы во время патрулирования ночной столицы Татарстана. Примерно в 2.00 на Фермерском шоссе они остановили транспортное средство, и пояснить происхождение груза водитель автомобиля не смог. Не оказалось у него и разрешительных документов на перевозку. Росгвардейцы задержали мужчину и для дальнейшего разбирательства передали полиции.

Выяснилось, что находившиеся в кузове автомашины ограждения подозреваемый похитил с одной из улиц города Казани. Весь металл 32-летний житель Зеленодольского района собирался сдать в пункт приема металлолома, а деньги присвоить.

- Причинённый действиями злоумышленника ущерб городу оценен в сумму около 28 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье "Кража", - сообщили в Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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