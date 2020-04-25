В Татарстане сильный ветер снес кровлю здания
25 апреля в 15.50 спасателям сообщили, что из-за сильного ветра у одного из зданий на улице Советская в Мамадыше сорвало кровлю. Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что частичный срыв кровли произошел на площади 300 квадратных метров. Здание кирпичное размерами в плане 20 на 50 метров, общая его площадь – 1000 квадратных метров.
– По предварительной информации, упавшие материалы нанесли повреждения шести автомобилям, погибших, пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. – К ликвидации последствий привлекаются 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 2 человека и 1 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU