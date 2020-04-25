В Татарстане сильный ветер снес кровлю здания

25 Апр 2020 2020-04-25T18:06:39+03:00

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25 апреля в 15.50 спасателям сообщили, что из-за сильного ветра у одного из зданий на улице Советская в Мамадыше сорвало кровлю. Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что частичный срыв кровли произошел на площади 300 квадратных метров. Здание кирпичное размерами в плане 20 на 50 метров, общая его площадь – 1000 квадратных метров.

– По предварительной информации, упавшие материалы нанесли повреждения шести автомобилям, погибших, пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. – К ликвидации последствий привлекаются 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 2 человека и 1 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU