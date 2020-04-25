Лже-сотрудники банков выманили у жителей Ульяновской области полтора миллиона рублей

25 Апр 2020 2020-04-25T17:20:33+03:00

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Накануне в полицию по Ленинскому району Ульяновска обратилась жительница областного центра рассказав, что стала жертвой мошенничества.

Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, позвонил и сказал, что с банковской карты женщины пытаются похитить деньги. По легенде, для предотвращения этого нужно сообщить персональные данные банковской карты, и код из смс. После передачи сведений заявительница обнаружила пропажу с ее счета – 1 053 516 рублей.

Аналогичные случаи зарегистрированы и в Засвияжском, и Железнодорожном, и Ленинском районах Ульяновска. Потерпевшие также думали, что общаются с сотрудниками банков, и лишились более 550 тысяч рублей.

– В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, – сообщили в пресс-службе УМВД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU