Лже-сотрудники банков выманили у жителей Ульяновской области полтора миллиона рублей
Накануне в полицию по Ленинскому району Ульяновска обратилась жительница областного центра рассказав, что стала жертвой мошенничества.
Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, позвонил и сказал, что с банковской карты женщины пытаются похитить деньги. По легенде, для предотвращения этого нужно сообщить персональные данные банковской карты, и код из смс. После передачи сведений заявительница обнаружила пропажу с ее счета – 1 053 516 рублей.
Аналогичные случаи зарегистрированы и в Засвияжском, и Железнодорожном, и Ленинском районах Ульяновска. Потерпевшие также думали, что общаются с сотрудниками банков, и лишились более 550 тысяч рублей.
– В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, – сообщили в пресс-службе УМВД Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU