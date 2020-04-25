26 марта в Татарстане ожидается сильный ветер

25 Апр 2020 2020-04-25T15:59:25+03:00

Местами он может достигать скорости 21 метр в секунду

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Гидрометцентр Татарстана сообщает, что 26 апреля, в воскресенье, в республике будет сильный ветер. В целом, ожидается облачность, временами возможен дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13 метра в секунду, местами порывами до 16-21 метра в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью будет от 3 до 8 выше нуля. Максимальная температура воздуха днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла. В Казани также ожидается сильный юго-западный, южный ветер порывами утром и днем в до 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU