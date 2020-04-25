«Ак Барс» выбирает игрока сезона по версии болельщиков
Казанский «Ак Барс» выбирает игрока сезона 2019/2020 по версии болельщиков. Голосование проходит в официальной группе казанской команды «ВКонтакте». Напомним, что сезон КХЛ был завершен досрочно 25 марта. Перед этим «барсы» просили лигу досрочно завершить сезон из-за распространения в мире коронавируса.
Так, болельщики могут проголосовать за одного из девяти хоккеистов: Кирилл Петров, Адам Рейдеборн, Микаэль Викстранд, Артём Галимов, Джастин Азеведо, Данис Зарипов, Тимур Билялов, Станислав Галиев, Альберт Яруллин. Также можно выбрать вариант «Кто-то другой».
ИСТОЧНИК KP.RU
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