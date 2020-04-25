В Ульяновской области в аварии погибла женщина

25 Апр 2020 2020-04-25T12:33:22+03:00

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Ночью 25 апреля около 02.45 часов на автодороге подъезд к Ульяновску от дороги «Урал М-5» произошло ДТП.

Предварительно, на 209 километре возле поселка Белый Ключ Ульяновской области, водитель автомобиля «Джилли М-гранд», не справился с управлением. Машина выехала на правую обочину и опрокинулась в кювет.

В результате аварии 44-летнего мужчину госпитализировали в медучреждение. От полученных травм на месте происшествия скончалась 35-летняя женщина, сообщили в пресс-службе УМВД Ульяновской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU