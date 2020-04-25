Изменился порядок курсирования поездов между Свияжском и Казанью

25 Апр 2020 2020-04-25T11:27:15+03:00

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С 24 апреля в Татарстане в порядок курсирования пригородных поездов из Буа в Свияжск и из Свияжска в Казань внесены изменения.

Так, поезд № 6372 из Буа в Свияжск на участке от Албаба до Свияжска отменяется. Он будет следовать сообщением из Буа в Албаба по действующему расписанию. Отправление со станции Буа в 5.03, прибытие на станцию Албаба в 6.42.

Из-за этого продлевается маршрут следования поезда № 6324 из Свияжска в Казань. Он будет отправляться со станции Албаба в 6.52 и прибывать на станцию Казань в 8.53.

ИСТОЧНИК KP.RU