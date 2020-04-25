В Татарстане на Каме сел на мель теплоход

25 Апр 2020 2020-04-25T10:20:23+03:00

На борту находятся нефтепродукты, их розлива нет

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В Татарстане в 23 часа 24 апреля на 1479 километре водного пути реки Кама сел на мель теплоход. Это случилось примерно в 100 метрах за правой кромкой судового хода, вблизи села Саконы Алексеевского района.

Судно следовало по маршруту из Агиделя в Ростов на Дону. Пассажиров на нем нет, в составе экипажа 14 человек. На борту находится груз из нефтепродуктов: 3736 тонн газойля и 17,5 тонн топлива. Снимать теплоход с мели будет судовладелец, ожидается прибытие теплохода-толкача.

– Произошла посадка теплохода на мель, потеря осадки в носовой части 30 сантиметров. Препятствий для безопасного судоходства и пострадавших нет. Повреждений корпуса, водотечности и розлива нефтепродуктов нет, – сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU