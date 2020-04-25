В Татарстане на Каме сел на мель теплоход
В Татарстане в 23 часа 24 апреля на 1479 километре водного пути реки Кама сел на мель теплоход. Это случилось примерно в 100 метрах за правой кромкой судового хода, вблизи села Саконы Алексеевского района.
Судно следовало по маршруту из Агиделя в Ростов на Дону. Пассажиров на нем нет, в составе экипажа 14 человек. На борту находится груз из нефтепродуктов: 3736 тонн газойля и 17,5 тонн топлива. Снимать теплоход с мели будет судовладелец, ожидается прибытие теплохода-толкача.
– Произошла посадка теплохода на мель, потеря осадки в носовой части 30 сантиметров. Препятствий для безопасного судоходства и пострадавших нет. Повреждений корпуса, водотечности и розлива нефтепродуктов нет, – сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU