Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич завершил карьеру
Футболист выступал за казанцев два сезона
Фото: пресс-служба ФК «Рубин».
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Экс-нападающий С Марко Девич объявил о завершении своей карьеры. 36-летний футболист выступал за казанскую команду два сезона в 2014-2016 годах. В столицу Татарстана спортсмен перебрался в феврале 2014 года. Всего в составе казанцев нападающий провел 43 матча, забив 14 голов.
В России Девич выступал также за «Ростов». А с 2008 по 2014 он играл в составе национальной сборной Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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