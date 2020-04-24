ВТБ принял более 3 тысяч заявок по льготной ипотеке на 8 млрд рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T17:01:43+03:00

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ВТБ на данный момент по новой госпрограмме с льготной ставкой 6,5% принял 3 тысячи заявок от клиентов на 8 млрд рублей. Их них более 400 кредитов на сумму более 1 млрд рублей уже выдано. Заемщики провели сделки во всех крупнейших регионах России. Средняя сумма одного кредита составила около 2,5 млн рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым из лидеров рынка начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования 17 апреля. ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.